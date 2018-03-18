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18 марта 2018
17 марта 2018
Главные новости Челябинской области
23:18  18 марта 2018 0

Стали известны первые итоги голосования на Южном Урале

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На Южном Урале подводят итоги выборовФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Поступают первые данные с избирательных участков на выборах президента в Челябинской области. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 73,3% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 10%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6,8%. Остальные кандидаты пока не набирают 2%. Это данные с 320 участковых избирательный комиссий.

Всего в области на выборах президента работало 2305 участков, в том числе 15 в больницах, четыре в СИЗО и один на железнодорожном вокзале Челябинска. По данным Общественной палаты региона, выставившей на выборы четыре тысячи наблюдателей, серьезных жалоб не зарегистрировано. Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Иван Засурский, приехавший 18 марта в Челябинск, также отметил, что нарушений на выборах практически нет. Явка на 18 часов в Челябинской области превысила 60%.

Напомним, в выборах президента России приняли участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Альбина Золотухина
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