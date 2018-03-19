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Главные новости Курганской области
02:09  19 марта 2018 0

Путин анонсировал скорые перестановки в кабмине

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, задумался
До инаугурации Владимир Путин подумает над изменениямиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин заявил о грядущих перестановках в правительстве. По его словам, они произойдут после инаугурации президента России.

«Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать», — заявил Путин ТАСС. Он добавил, что изменения будут происходить только после инаугурации, которая состоится 7 мая 2018 года.

Напомним, в конце 2017 года фонд «Петербургская политика» предположил, что после президентских выборов под ударом могут оказаться министр культуры Владимир Мединский, вице-премьеры Виталий Мутко и Дмитрий Рогозин. Премьер Дмитрий Медведев может сохранить свой пост. Кроме того, есть вероятность, что кабинет вице-премьеров могут увеличить с нынешних девяти до двенадцати участников.

Вера Чернышева
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