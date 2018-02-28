Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев может сохранить свой пост после президентских выборов в 18 марта. Однако кабинет министров могут коснуться изменения — в сторону увеличения участников.
По данным высокопоставленных источников «Газеты.ру», Медведев «удачно выстроил работу с правительством для Путина». Кроме того, назначение нового премьер-министра может означать избрание преемника главы государства на выборах в 2024 году. Издание также отмечает, что кабинет вице-премьеров могут увеличить с нынешних девяти до 12 участников. При этом, по данным источников «Газету.ру», своих постов могут лишиться Дмитрий Рогозин, Сергей Приходько и Виталий Мутко. Собеседники издания говорят, что нет однозначного понимания по поводу будущего Игоря Шувалова.
В конце 2017 года фонд «Петербургская политика» назвал членов кабмина с самыми слабыми шансами на сохранение после президентских выборов: министра культуры Владимира Мединского, вице-премьеров Виталия Мутко и Дмитрия Рогозина. Как уже писало «URA.RU», чтобы защитить свои позиции, федеральные чиновники сменили тактику работы.
Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. После инаугурации 7 мая у новоизбранного главы государства будет две недели, чтобы внесли в парламент кандидатуру на должность премьера. В свою очередь глава правительства в течение недели должен представить президенту структуру органов исполнительной власти.
За ходом президентских выборов в Россию приглашены проследить около 350 наблюдателей из 74 государств, отмечает «Русская планета». В их числе министры, депутаты Европарламента и национальных парламентов, а также главы городов. Однако к деятельности наблюдателей не допустили дипломатов США и сотрудников американских загранучреждений в России.