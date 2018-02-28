Рогозин заполонил СМИ, Мутко пережидает, а Мединский дружит с врагами

01:28 28 февраля 2018 2

Члены кабмина защищают свои позиции перед назначением нового правительства. Каждый как может Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии скорого переформирования правительства его члены, имеющие серьезные имиджевые проблемы, работают над улучшением своего образа. В конце 2017 года фонд «Петербургская политика» назвал членов кабмина с самыми слабыми шансами на сохранение после президентских выборов: министра культуры Владимира Мединского, вице-премьеров Виталия Мутко и Дмитрия Рогозина. И сегодня они сменили тактику работы: один активно задействует СМИ, другой, наоборот, уходит в тень, а третий заводит личные контакты с неприятелями. Как федеральные чиновники защищают свои позиции — в материале «URA.RU».

Самый свежий кейс принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину. С начала года анонимные телеграм-каналы тоже прочат ему отставку: тренд задал самый известный из них — «Незыгарь». В окружении Рогозина нашему агентству сказали, что это заказная кампания его политических конкурентов и никаких сигналов сам вице-премьер о своей отставке не получал. Но высокопоставленный чиновник в сфере ВПК в разговоре с корреспондентом «URA.RU» предположил, что в новый состав правительства Рогозин вряд ли войдет: «Его фигура сейчас четко ассоциируется с падением ракет, коррупционными скандалами на космодроме „Восточный“. Для нового срока президента нужно обнулить эту историю и поставить нового человека».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин — профессиональный политик. Он знает, как защититься от нападок анонимов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Между тем, по информации «URA.RU», в федеральные СМИ поступают запросы на публикацию позитивных интервью с Рогозиным и материалов о его достижениях в сфере ВПК. Только с конца января этого года в федеральных изданиях вышло четыре больших интервью с Рогозиным: в «Комсомольской правде», «Газете.ру», «Life» и «Коммерсанте». Для сравнения за весь 2017 год Рогозин дал интервью трижды («РИА Новости», «Интерфаксу» и «Российской газете» — ссылки на все публикации можно найти на официальном сайте ВПК РФ).

Заметная активность Рогозина в СМИ объясняется тем, что сейчас проходит «точка решения» кадрового вопроса в элитах, подтверждает глава консалтингового агентства «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, Рогозин обладает всеми необходимыми навыками, чтобы менять информповестку — он выпускник МГИМО и профессиональный политик, с ораторскими данными у него все в порядке.

Вице-премьер Виталий Мутко (самый большой «аллерген» в правительстве, по версии «Петербургской политики»), чье подконтрольное министерство спорта, по некоторым прогнозам, расформируют, выбрал прямо противоположную линию защиты. Экс-министр спорта, названный МОК персоной нон грата, покинул публичную повестку и доказывает свою эффективность в самых высоких кабинетах власти.

Вице-премьер Виталий Мутко ушел в работу над ЧМ-2018. Хоть негласно, но он держит руку на пульсе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Незаметно для широкой общественности прошел вывод Мутко из наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Распоряжение об этом подписал премьер Дмитрий Медведев во время новогодних каникул, 4 января. Решение было принято, чтобы лишний раз не раздражать иностранных чиновников от спорта, но для «внутренней кухни» Мутко остается главным куратором подготовки ЧМ-2018, пояснил собеседник агентства в РФС: «Он очень активен. У него по-настоящему потрясающая погруженность в эту тему, причем по всем направлениям подготовки. Он знает каждую мелочь в каждом регионе». По словам собеседника агентства, по некоторым вопросам организаторы отчитываются перед Мутко «по два раза в день».

«Мутко не умеет содержательно отбиваться от нападок в свой адрес в отличие от Рогозина, — уверен Минченко. — Поэтому он работает в своем стиле и на том поле, на котором ему комфортно». В целом самоустранение Мутко из медийного поля сыграло ему в плюс, считает Михаил Виноградов: «Мутко дождался снижения общественного раздражения. В том числе и благодаря победе наших хоккеистов в финале ОИ».

Другой тактики защиты придерживается министр культуры Владимир Мединский. По словам источников «URA.RU» в правительстве, он тоже находится «под ударом» из-за двух киноскандалов: переноса проката «Приключения Паддингтона 2» и отказа в прокатном удостоверении фильму «Смерть Сталина». В первом случае премьер Дмитрий Медведев в ответ на жалобу Ассоциации владельцев кинотеатров поручил разобраться с ситуацией, и фильм вернули к показу на январь. По информации «URA.RU», на «Смерть Сталина» Медведев не стал реагировать публично, но через своих аппаратчиков рекомендовал Мединскому не мешать прокату фильма. «В итоге среди интересантов отставки Мединского сейчас и сам премьер, и ряд крупных бизнесменов, среди которых владелец киносетей Александр Мамут», — считает источник агентства. Но, по его словам, у Мединского остается сильное лобби среди деятелей культуры, которые имеют доступ к президенту.

Глава Минкульта Владимир Мединский старается подружиться с теми, от кого отрекся в деле Серебренникова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фонд «Петербургская политика» называла Мединского раздражающим россиян из-за «неспособности найти общий язык с курируемыми сообществами». И в этой ситуации министр решил укреплять свои позиции в недоброжелательно настроенной к нему театральной среде: с января он стал налаживать личные контакты с деятелями культуры. Несколько собеседников, сотрудники столичных театров, подтвердили «URA.RU», что Мединский в этом месяце звонил главам подведомственных учреждений, интересуясь, нуждаются ли они в его помощи. «Раньше таких привычек за ним не замечали», — поясняет один из источников.

В то же время сейчас министр активно работает в спайке с деятелями искусства над «Законом о культуре», который лоббировал глава СТД Александр Калягин, а инициировал президент.

По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, у Мединского вряд ли получится скорректировать свою репутацию: «Он в наибольшей степени ее заложник, и нет точного понимания, хорошо это или плохо в его случае. Поскольку министр все больше отождествляет себя с понятием „государство“ и „Россия“ в консервативном их прочтении. Поэтому его как будто нельзя трогать, но в то же время власти не хочется и показывать, что ему позволено такое отождествление».

Напомним, что формирование нового состава правительства произойдет в мае после инаугурации президента и назначения премьер-министра. Президентские выборы пройдут 18 марта.