Курганцы в числе лидеров по стране по голосам за Жириновского на выборах президента РФ

10:04 19 марта 2018 0

В Курганской области за Владимира Путина проголосовали 73,30% избирателей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Курганской области подвели итоги президентских выборов, которые состоялись накануне, 18 марта. Лидерство — у Владимира Путина, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

За действующего президента России проголосовало более 300 тысяч курганцев, что составило 73,30% от общего числа голосов. При этом у Павла Грудинина нашлось 59 с лишним тысяч сторонников — за него проголосовали 13,67% избирателей. На третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на долю которого пришлось 8,74% голосов.Отметим, что в среднем по стране политик набрал 5,68% голосов избирателей. Выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак смогла преодолеть отметку в 1%, набрав 1,06%. Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский («Яблоко) набрали менее 1%. Явка в регионе составила порядка 61%.

Между тем Владимира Путина с победой на выборах уже поздравили многие мировые лидеры. Свои поздравления ему также передал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, сообщает «Национальная служба новостей». «Отличный результат Путина на сегодняшних выборах. Я восхищаюсь им, потому что годы идут, а он сохраняет свои убеждения и ту же саму энергию», — написал Марадона на своей странице в Instagram.