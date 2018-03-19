В Кургане откроют круглогодичный детский лыжный комплекс за 25 миллионов

В Кургане осенью 2019 года откроется новая лыжная база, которая станет полноценным тренировочным комплексом для маленьких жителей Зауралья. Ориентировочная стоимость объекта оценивается в 25 миллионов рублей, строительство может начаться в этом году.
«Это будет небольшая база, которая позволит заниматься лыжным спортом ребятишкам — в том числе, и в летний период. Возможно, по выходным будет также открыт прокат оборудования для взрослых, но загадывать пока рано», — рассказал «URA.RU» начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Васильев.
Он уточнил, что проектно-сметная документация на объект уже составлена, выделены средства, однако пока их недостаточно: в ближайшие планы пока входит только поиск подрядчика. Новый лыжный комплекс займет территорию в 20 гектаров в поселке Увал.