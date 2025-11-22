Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ГАИ Курганской области выступила с обращением к водителям

22 ноября 2025 в 17:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Госавтоинспекторы попросили курганских водителей временно отказаться от дальних поездок

Госавтоинспекторы попросили курганских водителей временно отказаться от дальних поездок

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская Госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с предупреждением об ухудшении дорожной обстановки из-за осадков в виде дождя и мокрого снега, а также прогнозируемых перепадов температур. Об этом сообщается в официальном сообществе ведомства в социальной сети.

В сложившейся ситуации, когда погодные условия становятся непредсказуемыми и несут потенциальную опасность, ГАИ настоятельно рекомендует водителям транспортных средств, особенно тем, кто планировал поездки на дальние расстояния, пересмотреть свои планы и, по возможности, отказаться от них», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В случае крайней необходимости поездки, водителям следует с особым вниманием отнестись к выбору скоростного режима.

Важно двигаться с безопасной скоростью, учитывая состояние дорожного покрытия и видимость. Госавтоинспекция также призывает избегать резких маневров, обгонов и торможений, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

Продолжение после рекламы

Ранее Госавтоинспекция Курганской области призывала отказаться от поездок на летней резине, отмечая, что выпадение мокрого снега значительно повышает риск аварий. Теперь ведомство вновь обратилось к участникам дорожного движения в связи с надвигающейся непогодой.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал