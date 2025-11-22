ГАИ Курганской области выступила с обращением к водителям

Госавтоинспекторы попросили курганских водителей временно отказаться от дальних поездок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская Госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с предупреждением об ухудшении дорожной обстановки из-за осадков в виде дождя и мокрого снега, а также прогнозируемых перепадов температур. Об этом сообщается в официальном сообществе ведомства в социальной сети.

В сложившейся ситуации, когда погодные условия становятся непредсказуемыми и несут потенциальную опасность, ГАИ настоятельно рекомендует водителям транспортных средств, особенно тем, кто планировал поездки на дальние расстояния, пересмотреть свои планы и, по возможности, отказаться от них», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В случае крайней необходимости поездки, водителям следует с особым вниманием отнестись к выбору скоростного режима.

Важно двигаться с безопасной скоростью, учитывая состояние дорожного покрытия и видимость. Госавтоинспекция также призывает избегать резких маневров, обгонов и торможений, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

