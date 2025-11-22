Шумков объявил о завершении строительства бассейна в Кургане

В Кургане завершилось строительства бассейна в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков объявил о завершении строительства бассейна в Заозерном районе Кургана. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«А в Кургане завершили строительство бассейна в Заозерном. Подписан акт ввода. Шесть новых красивых водных дорожек уже ждут своих чемпионов. А мы ждем официального открытия», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков).