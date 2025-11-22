Шумков объявил о завершении строительства бассейна в Кургане
В Кургане завершилось строительства бассейна в Заозерном
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Вадим Шумков объявил о завершении строительства бассейна в Заозерном районе Кургана. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
«А в Кургане завершили строительство бассейна в Заозерном. Подписан акт ввода. Шесть новых красивых водных дорожек уже ждут своих чемпионов. А мы ждем официального открытия», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков).
Завершение строительства бассейна в Заозерном районе Кургана — еще один шаг в развитии района. Ранее в Заозерном были введены в эксплуатацию три крупные дороги (улицы Фарафонова, Алексеева и Витебского), установлены светофоры, оборудованы остановочные пункты общественного транспорта. Власти продолжают работы по расширению и благоустройству магистралей города.
- Анастасия22 ноября 2025 17:40Спасибо, Вадим Михайлович! Новых водных дорожек нам так не хватало. Теперь чемпионы у нас не только на асфальте, но и в бассейне будут закалять характер и силу. Очень круто, что вместе с дорогами и остановками, район развивается и становится комфортнее для жизни
- Анжела22 ноября 2025 17:38Спасибо за то, что не забываете про наших детей и молодежь! Новый бассейн - это возможность для занятий спортом, и замечательное место для семейного отдыха. Когда вокруг всё делается для нас, чувствуешь заботу и поддержку. Ждем официальное открытие, будем с радостью проводить там время
- Местный22 ноября 2025 17:36Благодаря работе губернатора наш район приобретает новую инфраструктуру: сначала новые дороги, светофоры, теперь и бассейн. Это не просто строительство, а настоящий импульс для экономического и социального развития Заозерного. Такие проекты вдохновляют, а результаты видны каждому. Огромное спасибо за заботу о городе!