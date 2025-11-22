Курганские налоговики оказались самыми успешными в настольном теннисе

УФНС выиграла теннисный турнир на Спартакиаде органов власти Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда УФНС по Курганской области заняла первое место в турнире по настольному теннису в рамках V Спартакиады органов госвласти региона. Налоговики сумели обойти даже соперников из управления физической культуры, став сильнейшими из 10 команд. Об этом сообщает спортуправление.

«По итогам состязаний места распределились следующим образом: первое место — УФНС по Курганской области, второе — отделение Социального фонда России по Курганской области, третье — управление по физкультуре и спорту Курганской области», — сообщили в региональном спортуправлении. Соревнования прошли в Кургане в зале ДЮСШ №2.

Впереди участников ждет финальный этап. Фестиваль ГТО пройдет в декабре, где будут подведены итоги всей спартакиады.

