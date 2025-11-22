Курганские налоговики оказались самыми успешными в настольном теннисе
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Команда УФНС по Курганской области заняла первое место в турнире по настольному теннису в рамках V Спартакиады органов госвласти региона. Налоговики сумели обойти даже соперников из управления физической культуры, став сильнейшими из 10 команд. Об этом сообщает спортуправление.
«По итогам состязаний места распределились следующим образом: первое место — УФНС по Курганской области, второе — отделение Социального фонда России по Курганской области, третье — управление по физкультуре и спорту Курганской области», — сообщили в региональном спортуправлении. Соревнования прошли в Кургане в зале ДЮСШ №2.
Впереди участников ждет финальный этап. Фестиваль ГТО пройдет в декабре, где будут подведены итоги всей спартакиады.
Успех команды УФНС по Курганской области в турнире по настольному теннису продолжает серию спортивных достижений региона. Ранее курганские спортсмены с интеллектуальными нарушениями завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали на Кубке России по настольному теннису, который проходил с 18 по 20 ноября в Кургане.
