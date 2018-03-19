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19 марта 2018
Главные новости Москвы
15:09  19 марта 2018 1

«Газпром» уничтожает сотни километров труб из-за «Турецкого потока»

«Турецкий поток» прокладывается вместо «Южного потока»Фото: kremlin.ru

Российский концерн «Газпром» ликвидирует и законсервирует 506 километров трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год). Речь идет о линейной части восточного маршрута «Южного коридора» и газоизмерительной станции «Моршанская».

Трубы, которые будут уничтожены, располагаются в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Отмечается, что наряду с этим будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Казачья» и «Кореновская». Из-за неясностей в вопросе реализации проекта «Южный поток» концерн признал обесценивание этих объектов на 46 млрд рублей.

Напомним, трубопровод «Турецкий поток» строится вместо «Южного потока», строительство которого остановили в 2014 году. Планируется, что через «Турецкий поток» будет экспортироваться часть российского газа, который сейчас транспортируется через территорию Украины.

Дарья Корчак
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