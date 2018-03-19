17:00 19 марта 2018 0

Ксения Собчак представит список политзаключенных Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак планирует побывать на встрече Владимира Путина со всеми кандидатами в президенты. В ее штабе заявили, что журналистка и телеведущая «всегда готова к разговору».

Собчак после закрытия избирательных участков 18 марта попросила о встрече с Путиным, чтобы обсудить помилование политзаключенных. Она представит президенту список людей, сообщил газете «Ведомости» пресс-секретарь ее штаба Ксения Чудинова. «Вчера она была у [Алексея] Навального. Сегодня говорит с Путиным. Она всегда готова к разговору — и всегда на своих условиях», — рассказала Чудинова. Она добавила, что освобождение политзаключенных всегда было одной из основных целей кампании Собчак.

Отметим, после обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал 76,6% голосов, на втором месте — Павел Грудинин с 11,8%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,66%. За Ксению Собчак отдали свои голоса 1,67% россиян, за Григория Явлинского — 1,04%. Остальные кандидаты — Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин — не преодолели однопроцентный барьер.

Ранее «URA.RU» сообщало, что встреча Путина с соперниками на выборах президента состоится 19 марта. Собчак признала, что Путина на выборах поддержало большинство избирателей.