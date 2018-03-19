В ЦИК признали «шероховатости и недочеты» на выборах президента

14:52 19 марта 2018 2

Элла Памфилова рассказала, что серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о зафиксированных недочетах на прошедших президентских выборах. Она отметила, что их предстоит проанализировать, а существующие механизмы доработать.

По словам Памфиловой, все плюсы и выявленные минусы процесса выборов будут рассмотрены в ближайшее время. «Поскольку это новый механизм, были определенные шероховатости, недочеты. Мы их и сами выявляем, и благодарим, когда нам подсказывают и наши наблюдатели», — сказала Памфилова, чьи слова приводит РИА «Новости».

При этом серьезных жалоб 18 марта зафиксировано не было. «В день голосования были жалобы на действия избирательных комиссий, например, кто-то не нашел себя в списках избирателей, был включен дополнительно, данные жалобы мы внимательно рассмотрим и учтем», — рассказала председатель ЦИК. Сейчас же у кандидатов и партий будет время на то, чтобы изучить свои результаты и при наличии оснований подать в Центризбирком официальную жалобу.

Элла Памфилова также отметила, что Центральная избирательная комиссия выполнила все взятые на себя обязательства и предоставила международным наблюдателям возможность увидеть выборы в России своими глазами. «Мы не воздвигали никаких потемкинских деревень, все было в их (международных коллег — прим. ред.) возможностях — реально оценить то, что на самом деле происходит», — сказала Памфилова.

После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал 76,6% голосов, на второй позиции оказался Павел Грудинин с 11,8%, а на третьем — Владимир Жириновский с 5,66%, передает «Национальная служба новостей». За Ксению Собчак отдали свои голоса 1,67% россиян, за Григория Явлинского — 1,04%. Остальные кандидаты — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — не смогли преодолеть однопроцентный барьер.