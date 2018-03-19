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19 марта 2018
Главные новости Москвы
15:40  19 марта 2018 0

Путин уже сегодня встретится с проигравшими кандидатами в президенты

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, смущение, застеснялся, опустил глаза
Глава государства будет поддерживать с ними диалогФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин сегодня, 19 марта, встретится со своими соперниками на выборах президента. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, неизвестно, будет ли как-то использован их потенциал в дальнейшем.

«Это прерогатива президента», — цитируют Пескова «Ведомости». Он добавил, что Путин «по крайней мере» намерен поддерживать с ними диалог. Пресс-секретарь президента напомнил, что аналогичную встречу Владимир Путин проводил и в 2012 году.

Как писало «URA.RU», ранее потерпевшие поражение кандидаты в президенты России высказали свое мнение по поводу итогов голосования на выборах главы государства. Итоги 18 марта прокомментировали Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко») и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Игорь Чукреев
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