Путин уже сегодня встретится с проигравшими кандидатами в президенты

15:40 19 марта 2018 0

Глава государства будет поддерживать с ними диалог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин сегодня, 19 марта, встретится со своими соперниками на выборах президента. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, неизвестно, будет ли как-то использован их потенциал в дальнейшем.

«Это прерогатива президента», — цитируют Пескова «Ведомости». Он добавил, что Путин «по крайней мере» намерен поддерживать с ними диалог. Пресс-секретарь президента напомнил, что аналогичную встречу Владимир Путин проводил и в 2012 году.

Как писало «URA.RU», ранее потерпевшие поражение кандидаты в президенты России высказали свое мнение по поводу итогов голосования на выборах главы государства. Итоги 18 марта прокомментировали Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко») и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.