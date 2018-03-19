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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
06:31  19 марта 2018 0

Потерпевшие поражение кандидаты в президенты РФ прокомментировали итоги выборов

II съезд партии
Собчак расстроена своим результатом на выборахФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Потерпевшие поражение кандидаты в президенты России высказали свое мнение по поводу итогов голосования на выборах главы государства.

Кандидат в президенты РФ от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак признала, что Владимира Путина на выборах поддержало большинство избирателей. По ее словам, нужно признать, что результаты, которые совсем не порадовали Собчак, уже практически окончательные, передает Life.

В свою очередь, кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшие выборы самыми грязными на постсоветском пространстве в это время. Как сообщает РБК, с таким заявлением он выступил на брифинге в Москве. Он добавил, что несмотря на всю эту грязь, он и его сторонники прошли выборы главы государства достойно.

А вот кандидат в президенты РФ от партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал немалым количество проголосовавших за его кандидатуру. «Мы благодарим всех избирателей России, проголосовавших за правду, за альтернативу и перемены. Миллион голосов, которые мы получили, это немало и это дорогого стоит», — цитирует «Интерфакс» политического деятеля.

Александр Черноскутов
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