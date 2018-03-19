19:52 19 марта 2018 0

Киркоров подарил незабываемые впечатления бабушке Бузовой Фото: wikipedia.org

Певица и телеведущая Ольга Бузова поблагодарила на своей странице в Instagram короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Артист во время своего выступления пригласил на сцену бабушку певицы, которая является почитателем его творчества, и одарил ее своим вниманием.

Бузова призналась, что смотрела на счастливую родственницу со слезами на глазах. «Моя бабулечка была настолько счастлива, но даже не могла представить, что сможет так зажечь с ее любимым певцом и нашим Королем на одной сцене! Такого количества комплиментов и цветов она никогда не получала», — поделилась эмоциями телеведущая. Она рассказала, что Киркоров лично встретил ее бабушку, выбрал место для нее в зале, вызвал на сцену, где задарил цветами и осыпал комплиментами, а потом отвез домой. «Филипп, даже не знаю, как благодарить тебя за подаренные эмоции и такой колоссальный позитив для моей бабушки. Спасибо, что дал ей почувствовать себя Богиней», — поблагодарила коллегу певица.

Ранее поклонники Филиппа Киркорова и журналисты «заблокировали» избирательный участок, на котором голосовал на выборах артист. Они хотели с ним пообщаться и выяснить, за кого именно отдал свой голос поп-король, писало «URA.RU».