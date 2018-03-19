20:36 19 марта 2018 0

Обороноспособность страны будет укрепляться и дальше, подчеркнул он Фото: скриншот kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит гонки вооружений. При этом деятельность по укреплению обороноспособности страны будет продолжаться.

На встрече в Кремле со своими соперниками на выборах Путин заявил: «Мы никакой гонки вооружений не допустим». Об этом сообщает телеканал 360. Он продолжил: «У нас все есть, мы надежно в этом случае обеспечены». При этом Путин добавил, что работа оборонного-промышленного комплекса будет вестись и дальше.

«Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами и настраивать наших партнеров на диалог», — цитирует Путина Nation News. Он отметил, что такая работа должна вестись на взаимоприемлемой основе и обе стороны должны быть заинтересованы в диалоге, «иначе никакой любви не получается».

Путин озвучил необходимость отодвинуть на второй план партийные и групповые предпочтения. По его мнению, основой должны оставаться национальные и долгосрочные интересы, пишет «Федеральное агенство новостей». Он назвал свои цели на новый президентский срок. Глава государства хочет сосредоточиться на внутреннем развитии страны.