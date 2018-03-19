Путин назвал свои цели на новый президентский срок

17:02 19 марта 2018 0

В первую очередь глава государства хочет заняться экономикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин сделал первые после выборов заявления о своих приоритетах на президентском посту. Глава государства хочет сосредоточиться на внутреннем развитии страны.

«Прежде всего внутренняя повестка, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера», — цитирует Путина «Газета.ру». Он добавил, что речь идет о развитии промышленного производства, образования и здравоохранения, а также инфраструктуры других направлений, благодаря которым можно будет «двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан»

Выборы президента прошли 18 марта. По предварительным данным, по результатам подсчета 97,73% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,62% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,88%.