Ширвиндт рассказал о причине госпитализации звезды сериала «Сваты»

Артист ляжет в клинику для обследования
Здоровье госпитализированного актера Федора Добронравова вне опасности. Об этом журналистам заявил художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, где тот работает.
«Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. <…> У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования», — цитирует Ширвиндта ТАСС.
Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов был госпитализирован 18 марта во время гастролей в Светлогорске, уточняли Nation News. Назначенный на 21 марта спектакль «Где мы?!» с участием актера будет заменен.