Ширвиндт рассказал о причине госпитализации звезды сериала «Сваты»

22:22 19 марта 2018 0

Артист ляжет в клинику для обследования Фото: commons.wikimedia.org

Здоровье госпитализированного актера Федора Добронравова вне опасности. Об этом журналистам заявил художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, где тот работает.

«Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. <…> У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования», — цитирует Ширвиндта ТАСС.

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов был госпитализирован 18 марта во время гастролей в Светлогорске, уточняли Nation News. Назначенный на 21 марта спектакль «Где мы?!» с участием актера будет заменен.