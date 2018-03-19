{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Ямала
22:31  19 марта 2018 0

Из-за смерти 11-летней девочки, которую засыпало снегом в ЯНАО, завели уголовное дело

Город в снегу. Курган., сугробы, снег в городе, зима
Когда девочку достали из-под снега, она уже не подавала признаков жизниФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Силовики возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней школьницы во дворе одного из жилых домов в Тарко-Сале. По данным следователей, дети делали подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши, когда на ребенка обрушилась снежная глыба, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Дети обратились за помощью к прохожим, но когда девочку достали из-под снега, она уже не подавала признаков жизни. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Причины смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Как писало «URA.RU» ранее, инцидент произошел 19 марта, информация о гибели школьницы появилась в соцсетях. Некоторые местные жители утверждают, что дети во дворе рыли туннели в сугробах, и один из них обрушился, придавив ребенка.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров