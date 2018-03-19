Из-за смерти 11-летней девочки, которую засыпало снегом в ЯНАО, завели уголовное дело

Силовики возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней школьницы во дворе одного из жилых домов в Тарко-Сале. По данным следователей, дети делали подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши, когда на ребенка обрушилась снежная глыба, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Дети обратились за помощью к прохожим, но когда девочку достали из-под снега, она уже не подавала признаков жизни. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Причины смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.
Как писало «URA.RU» ранее, инцидент произошел 19 марта, информация о гибели школьницы появилась в соцсетях. Некоторые местные жители утверждают, что дети во дворе рыли туннели в сугробах, и один из них обрушился, придавив ребенка.