На Ямале школьница погибла из-за схода снега с крыши

В Тарко-Сале обсуждают гибель школьницы, которую засыпало снегом. Горожане в соцсетях утверждают, что инцидент произошел 19 марта, новость распространяется через родительские чаты.
Дети играли во дворе, когда девочку засыпало снежной массой с крыши. В экстренных службах подтверждают факт гибели девочки, но не уточняют обстоятельств смерти, сообщают «Вести Ямал». Официально при этом в полиции ЯНАО не смогли прокомментировать случившееся.
Тем временем, согласно переписке из родительских чатов, опубликованной во «ВКонтакте» пользователем Сергеем Малыгиным, по городу ходят уже две версии происшествия. Часть родителей утверждает, что дети во дворе рыли туннели в сугробах, и один из них обрушился, придавив ребенка.