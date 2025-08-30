30 августа 2025

Курганцев напугала змея возле здания суда. Фото

Змея выползла к зданию в селе Белозерское под Курганом
Змея выползла к зданию в селе Белозерское под Курганом Фото:

В селе Белозерское, которое находится недалеко от Кургана, жители обнаружили большую змею у здания суда. Об этом рассказали сельчане в соцсети.

«Змея ползала у районного суда», — передает telegram-канал ИС «Белозерское» слова местных жителей. Они прислали фото с места событий, на котором змея выглядит угрожающе.

Ранее жители Кургана заметили гадюку в лесу у микрорайона Рябково. Они не стали убивать змею, а аккуратно поймали ее и отнесли подальше от тропинок.

Змея выползла к людям
Змея выползла к людям
Фото:

