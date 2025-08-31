31 августа 2025

В Сиднее мужчина на авто протаранил ворота генконсульства России

Мотивы поступка мужчины выясняются
В Сиднее мужчина на автомобиле протаранил ворота генерального консульства России. В результате инцидента ранен один сотрудник полиции. Подозреваемый задержан на месте происшествия. Об этом сообщает телеканал 9News.

«Мужчина был арестован после того, как машина въехала на территорию генерального консульства России в Сиднее… как утверждается, он протаранил ворота на своей машине», — сообщили в эфире 9News. Представители полиции уточнили, что подозреваемому 39 лет, он не оказывает сопротивления и сотрудничает со следствием.

В результате происшествия пострадал один полицейский — у него травма руки. Других пострадавших среди граждан или сотрудников дипмиссии нет. Мотивы поступка водителя выясняют правоохранительные органы. По данным телеканала, сотрудники экстренных служб оцепили здание консульства, территорию обследуют кинологи и следователи. На месте работают эксперты-криминалисты, идет проверка системы видеонаблюдения и допрос свидетелей.

