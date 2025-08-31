В Госдуме рассказали, как отец может получить маткапитал

Оформить материнский капитал в России могут не только женщины, но и мужчины при определенных обстоятельствах. Для этого им необходимо подать заявление в отделение Социального фонда, МФЦ или через портал Госуслуг и предоставить документы, подтверждающие право на выплату. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.
«Следует заметить, что материнский капитал, который еще называют семейным капиталом, это не деньги матери или отца, это средства, которые предоставляются государством ребенку, для того чтобы качественно улучшить условия его жизни. Поэтому право на получение маткапитала должно быть равнозначным у обоих родителей», — отметила Стенякина, ее слова приводит РИА Новости.
Она пояснила, что оформить выплату отец может в нескольких случаях. Во-первых, если он является единственным усыновителем первого ребенка. Во-вторых, если мужчина — единственный усыновитель второго или последующего ребенка. Кроме того, право на оформление материнского капитала возникает у отца в случае смерти матери, объявления ее умершей или лишения ее родительских прав. При этом наличие российского гражданства у мужчины значения не имеет. Депутат подчеркнула: обычно мужчины получают право на выплату в особых обстоятельствах, поэтому оформление происходит по заявительному принципу — только после подачи всех необходимых документов в соответствующие органы.
Выплата материнского капитала регулируется федеральным законодательством и направлена на улучшение жилищных условий семьи, образование детей или формирование накопительной пенсии. По данным Соцфонда, в 2024 году размер маткапитала составляет 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго и последующих детей. Оформить выплату можно в течение полугода после возникновения права на нее.
