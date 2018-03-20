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20 марта 2018
19 марта 2018
07:53  20 марта 2018 0

Армию России вооружат «Терминатором-2», сделанным на Урале

Современная боевая машина-прорыв в разработках отечественного ОПКwikipedia.org

Российская армия возьмет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». О принятом решении сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ.

«Принципиальное решение о принятии на вооружение „Терминаторов“ принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов», — сказал собеседник агентства. Нижнетагильский танкостроитель «Уралвагонзавод», создатель «Терминатора-1», изготовил версию «Терминатор-2» еще в 2006 году. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в 2017 году рассказал, что «Терминаторы» успешно прошли боевое крещение в Сирии.

Новость по теме
«Уралвагонзавод» поставит Минобороны технику на 24 млрд рублей

Новую боевую машину огневой поддержки «Терминатор-2» относят к «прорывным разработкам российского оборонно-промышленного комплекса». Она выполнена на базе шасси танка Т-72, обладает высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости.

Как сообщало «URA.RU», «Уралвагонзавод» поставит Минобороны технику на 24 млрд рублей. На эти деньги нижнетагильское предприятие ОПК построит для Министерства обороны России 92 танка и 12 боевых машин для их поддержки.

Президент РФ Владимир Путин призвал пребывающих в запасе россиян на двухмесячные военные сборы. Документ был подписан 19 марта и уже вступил в силу, уточняет «Национальная служба новостей».

Ранее глава государства указал на важность новейших систем вооружения в обороне страны. По словам Путина, на реализацию данных целей было выделено достаточно денежных средств. Поэтому в ближайшие два года бюджетные расходы на «оборонку» будут снижены, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Михалева
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