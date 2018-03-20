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20 марта 2018
19 марта 2018
13:00  20 марта 2018 0

На Центральном стадионе побывала международная инспекция и указала, что надо достроить. ФОТО

Пресс-конференция на центральном стадионе (необр)
Делегация отметила высокую готовность стадиона к ЧМФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» провела 19 марта итоговую проверку «Екатеринбург Арены» (Центральный стадион). В ходе встречи с журналистами специалисты рассказали, какие работы ещё предстоит завершить на арене.

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, выступая на площадке стадиона, отметил высокую готовность города к мундиалю и уточнил, что билеты на матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге продаются большими темпами.

«Интерес к матчам очень высокий. На завершающий этап продаж билетов останется очень немного, — сказал Сорокин. — Не секрет, что требования к ЧМ выше, чем к чемпионату России. На стадионе ещё пройдут адаптационные работы, какие-то детали будут отрегулированы именно к ЧМ».

Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что рад готовности стадиона, и добавил: «Поскольку стадион полностью сдан, сейчас мы сконцентрированы на создании временных объектов, которые требуются, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ЧМ-2018. Все эти работы закончат в течение нескольких недель».

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Специалисты отметили высокую готовность стадиона к матчам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральный стадион в Екатеринбурге («Екатеринбург Арена») 28 февраля ввели в эксплуатацию. Уже 1 апреля в рамках чемпионата РФПЛ на арене пройдет тестовый матч местного «Урала» против казанского «Рубина». В рамках ЧМ-2018 на стадионе в июне сыграют восемь сборных в матчах Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция.

Сергей Дианов
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