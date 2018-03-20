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20 марта 2018
14:54  20 марта 2018 0

В Челябинске магазины «Красное и Белое» перестали торговать алкоголем. ФОТО

Сеть магазинов Красное белое Курган, алкомаркет
Фирменное сочетание цветов челябинской компании известно всей РоссииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В челябинских магазинах розничной сети «Красное и Белое» пропали из продажи крепкие спиртные напитки. Покупатели из Советского и Металлургического районов города с изумлением сообщают, что на полках остались лишь пиво, закуски и продовольственные товары.

Телефон горячей линии торговой сети не отвечает, представители иных подразделений «КиБ» сообщили «URA.RU», что не в курсе проблемы. В магазинах других районов торговля идет в обычном режиме. На вопросы горожан, попавших в «безалкогольную» зону, продавцы отвечают, что у торговых точек закончилась лицензия на торговлю спиртным. В скором времени, по их словам, продажа алкоголя возобновится, пишет 74.Ru.

Как уже сообщало «URA.RU», первый магазин «КиБ» открылся в Челябинске в 2006 году. В 2016 году зарегистрированная на Южном Урале сеть «Красное и Белое» вошла в подготовленный Forbes 200 крупнейших частных компаний России — наряду с ММК, «Мечелом» и ЧТПЗ. Основатель торговой сети Сергей Студенников начал торговый бизнес еще в 1990-х: его «SPS-Холдинг» специализировался на дистрибуции алкоголя, табака, бакалеи и управлял сетью магазинов стройматериалов «Евроград». Сейчас под брендом «КиБ» работают порядка двух тысяч магазинов по всей России.

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На дверях алкомаркета объявление смотрится абсолютно чужеродно Фото: 74.Ru

Владимир Васин
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