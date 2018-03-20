15:32 20 марта 2018 0

Либерального кандидата изобразили в виде куклы на руке у Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За несколько дней до выборов президента РФ французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на главное политическое событие в России. Фотографию страницы журнала в своем аккаунте в Facebook опубликовал галерист и экс-директор музея современного искусства PERMM Марат Гельман.

На рисунке изображен президент Владимир Путин с куклой на руке в виде Ксении Собчак. «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах», — говорит игрушка. За спиной у первого лица России сидит человек с завязанными глазами и связанными руками: «Я — Алексей Навальный — единственный демократ. Не голосуйте». «Откуда они там во Франции все знают?» — подписал фотографию Гельман.

Ранее сообщалось, что Гельман стал папой в третий раз. У него родилась дочь. Галерист и медиаменеджер уже воспитывает двух сыновей.