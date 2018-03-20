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20 марта 2018
15:32  20 марта 2018 0

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы президента России. ФОТО

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, папарацци, собчак ксения, фотограф, охранник
Либерального кандидата изобразили в виде куклы на руке у Владимира ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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За несколько дней до выборов президента РФ французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на главное политическое событие в России. Фотографию страницы журнала в своем аккаунте в Facebook опубликовал галерист и экс-директор музея современного искусства PERMM Марат Гельман.

На рисунке изображен президент Владимир Путин с куклой на руке в виде Ксении Собчак. «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах», — говорит игрушка. За спиной у первого лица России сидит человек с завязанными глазами и связанными руками: «Я — Алексей Навальный — единственный демократ. Не голосуйте». «Откуда они там во Франции все знают?» — подписал фотографию Гельман.

Ранее сообщалось, что Гельман стал папой в третий раз. У него родилась дочь. Галерист и медиаменеджер уже воспитывает двух сыновей.

Семен Гринберг
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