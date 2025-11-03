На трассе Тюмень - Екатеринбург вспыхнул пассажирский автобус

Огонь повредил 20 квадратных метров салона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 314-м километре федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург произошел пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области в telegram-канале.

«Второго ноября в восьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в пассажирском автобусе на 314 километре федеральной автодороги „Тюмень-Екатеринбург“», — пишут в посте. Обошлось без пострадавших.

Огнем повреждено 20 квадратных метров салона транспортного средства. Для тушения огня понадобилось восемь пожарных. Причины инцидента выясняются.

1/2 Горит пассажирский автобус Фото: telegram-канал МЧС Тюменской области