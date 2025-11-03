Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

На трассе Тюмень - Екатеринбург вспыхнул пассажирский автобус

03 ноября 2025 в 09:52
Огонь повредил 20 квадратных метров салона

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 314-м километре федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург произошел пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области в telegram-канале.

«Второго ноября в восьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в пассажирском автобусе на 314 километре федеральной автодороги „Тюмень-Екатеринбург“», — пишут в посте. Обошлось без пострадавших.

Огнем повреждено 20 квадратных метров салона транспортного средства. Для тушения огня понадобилось восемь пожарных. Причины инцидента выясняются.

Горит пассажирский автобус

Фото: telegram-канал МЧС Тюменской области

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вечером 31 октября произошел пожар в многоквартирном доме на улице Московский тракт. Как сообщили в Управлении МЧС региона, с места происшествия было эвакуировано 12 человек, а шесть человек — спасены.

