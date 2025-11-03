На трассе Тюмень - Екатеринбург вспыхнул пассажирский автобус
Огонь повредил 20 квадратных метров салона
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На 314-м километре федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург произошел пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области в telegram-канале.
«Второго ноября в восьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в пассажирском автобусе на 314 километре федеральной автодороги „Тюмень-Екатеринбург“», — пишут в посте. Обошлось без пострадавших.
Огнем повреждено 20 квадратных метров салона транспортного средства. Для тушения огня понадобилось восемь пожарных. Причины инцидента выясняются.
Горит пассажирский автобус
Фото: telegram-канал МЧС Тюменской области
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вечером 31 октября произошел пожар в многоквартирном доме на улице Московский тракт. Как сообщили в Управлении МЧС региона, с места происшествия было эвакуировано 12 человек, а шесть человек — спасены.
