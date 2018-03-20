УГМК пока полностью не решила вопрос с местом строительства новой ледовой арены, рассказал на посвященной ХК «Автомобилист» пресс-конференции в Екатеринбурге гендиректор компании Андрей Козицын. По словам топ-менеджера, концепция объекта еще разрабатывается, поэтому говорить о том, что именно появится на месте телебашни, еще рано.
При этом Козицын отказался отвечать на вопрос журналиста «URA.RU» о том, ознакомлен ли он с планом спасения телебашни, который разработали председатель градостроительного совета Екатеринбурга Михаил Вяткин вместе с главным архитектором города Андреем Молоковым и архитектурным бюро «ОСА». Топ-менеджер попросил задавать вопросы конкретно про ХК «Автомобилист».
Напомним, в Екатеринбурге 24 марта ждут сноса телебашни. Ранее сообщалось, что на ее месте УГМК построит новый ледовый дворец для своего хоккейного клуба. Городские архитекторы предложили компании реконструировать заброшенную высотку и построить вокруг нее жилой квартал, а новую ледовую арену возвести на территории завода «Уралкабель» (сейчас УГМК собирается застроить эту площадку домами).
Владельцы хоккейного клуба «Автомобилист» анонсировали строительство новой ледовой арены площадью 8000 квадратных метров в Екатеринбурге еще в 2016 году и обещали до конца года подобрать под нее земельный участок соответствующей площади. Два года назад Козицын говорил, что на новой арене будет от 12 тысяч до 15 тысяч зрительских мест.