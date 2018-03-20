{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:22  20 марта 2018 0

Гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что еще не решено, что будет на месте недостроенной телебашни в Екатеринбурге

Торжественное открытие новой ледовой арены. Свердловская область, Реж, козицын андрей
Козицын отказался отвечать на вопрос о спасении телебашниФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
все новости сюжета

УГМК пока полностью не решила вопрос с местом строительства новой ледовой арены, рассказал на посвященной ХК «Автомобилист» пресс-конференции в Екатеринбурге гендиректор компании Андрей Козицын. По словам топ-менеджера, концепция объекта еще разрабатывается, поэтому говорить о том, что именно появится на месте телебашни, еще рано.

При этом Козицын отказался отвечать на вопрос журналиста «URA.RU» о том, ознакомлен ли он с планом спасения телебашни, который разработали председатель градостроительного совета Екатеринбурга Михаил Вяткин вместе с главным архитектором города Андреем Молоковым и архитектурным бюро «ОСА». Топ-менеджер попросил задавать вопросы конкретно про ХК «Автомобилист».

Напомним, в Екатеринбурге 24 марта ждут сноса телебашни. Ранее сообщалось, что на ее месте УГМК построит новый ледовый дворец для своего хоккейного клуба. Городские архитекторы предложили компании реконструировать заброшенную высотку и построить вокруг нее жилой квартал, а новую ледовую арену возвести на территории завода «Уралкабель» (сейчас УГМК собирается застроить эту площадку домами).

Владельцы хоккейного клуба «Автомобилист» анонсировали строительство новой ледовой арены площадью 8000 квадратных метров в Екатеринбурге еще в 2016 году и обещали до конца года подобрать под нее земельный участок соответствующей площади. Два года назад Козицын говорил, что на новой арене будет от 12 тысяч до 15 тысяч зрительских мест.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров