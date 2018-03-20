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20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Курганской области
19:35  20 марта 2018 0

В Афганистане разыскали курганца, который тридцать лет провел в плену у моджахедов. ФОТО

Сергей живет в афганском ауле, у него шестеро детейb-picture.livejournal.com

Уроженец Кургана Сергей Красноперов стал героем книги фотографа Алексея Николаева «Навсегда в плену», рассказывающей о судьбе советских солдат, которые после вывода войск из Афганистана остались у моджахедов. Историю жизни курганца, которого теперь зовут Нурмомад, опубликовал b-picture.livejournal.com.

Сергей работает прорабом: у него в подчинении 10 человек, которые добывают щебень для строительства дороги. Еще он подрабатывает электромехаником на местной ГЭС. Получается приличный по местным меркам заработок — тысячу двести долларов в месяц. А раньше ему приходилось выживать и бороться со смертельными болезнями.

Сергей Красноперов на работе
фото: b-picture.livejournal.com

«Я родился в Зауралье, в Кургане. До сих пор помню свой домашний адрес: улица Бажова, дом 43, — рассказал Сергей журналисту. — Оказался в Афганистане, а под конец службы, когда мне было 20 лет, ушел к душманам. Ушел, потому что не сошелся характером со своими сослуживцами. Они там все объединились, я был совсем один — меня оскорбляли, ответить я не мог. Хотя это даже не дедовщина, потому что все эти парни были со мной из одного призыва. Я ведь, в общем, и бежать не хотел, хотел, чтобы тех, кто надо мной издевался, наказали. А командирам было все равно, — объяснил он свой поступок. — У меня даже не было оружия, а то бы сразу их убил».

b-picture.livejournal.com

Духи приняли беглеца, но не сразу — сначала на двадцать дней заперли в маленьком помещении под охраной. «На ночь надевали кандалы, а днем снимали — даже если окажешься в ущелье, все равно не поймешь, куда идти дальше. Потом приехал командир моджахедов, который сказал, что раз я сам пришел, то сам могу и уйти, и кандалы, охранники мне не нужны. Хотя в часть я бы все равно вряд ли вернулся — думаю, меня сразу бы пристрелили. Скорее всего, их командир так меня испытывал», — продолжает он рассказ.

У моджахедов Сергей «ничем не занимался», но иногда помогал с ремонтом автоматов. «Потом меня приставили к одному командиру, который воевал с другими племенами, но его скоро убили. Против советских солдат я не воевал — только чистил оружие, тем более из той области, где я был, войска вывели довольно быстро». Через несколько месяцев курганец начал понимать язык и общаться с приходящим муллой, принял ислам. Через год женился, после чего с него совсем сняли надзор.

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Все дети у Сергея белокурые b-picture.livejournal.com

Сейчас у Сергея шестеро детей, но было больше — многие умерли. Он планирует купить участок в городе. «Мне губернатор и мой начальник обещали помочь, стою в очереди. Государственная цена небольшая — тысяча долларов, а продать потом можно тысяч за шесть. Выгодно, если все-таки захочу уехать. Как сейчас в России говорят: это бизнес», — говорит он.

Анна Бояркина
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