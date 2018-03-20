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20 марта 2018
Главные новости Москвы
22:52  20 марта 2018 0

МИД России обсудит дело Скрипаля со всеми иностранными послами

Медиа-форум
Захарова назвала тему встречи с посламиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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В среду, 21 марта, иностранные послы совместно с Министерством иностранных дел России обсудят дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ведомство уже разослало приглашения, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», — приводит пояснения Захаровой RT. В ходе встречи представители российского внешнеполитического ведомства постараются донести свою точку зрения до иностранных коллег по данному вопросу. Кроме того, МИД РФ ответит на все вопросы и задаст свои. Как пишет телеканал 360, Захарова добавила, что Великобритания не подтверждает свои гипотезы фактами, а только «озвучивает в хамской манере обвинения».

Разногласия между Москвой и Лондоном возникли после инцидента в Солсбери: 4 марта переехавший в Британию после обмена шпионами в 2010 году Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке без сознания, они впали в кому. Как пишет Nation News, на данный момент существует несколько версий их отравления. Лондон полагает, что использовалось боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок» и Россия к этому причастна. Один из разработчиков яда заявил, что Москва не травила Скрипаля, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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