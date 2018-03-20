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20 марта 2018
Главные новости Москвы
12:50  20 марта 2018 0

Создатель «Новичка» доказал, что Россия не травила Скрипаля

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, опасная зона, радиация, защитный костюм, выбросы, противогаз, защитная одежда, исследование, загрязнение окружающей среды
Формула химоружия — давно не секретФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил, что Россия не причастна к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам Ринка, о том, что Россия не травила Скрипаля, прежде всего говорит тот факт, что экс-полковник ГРУ жив. «Ни один даже малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием», — пояснил изданию разработчик химоружия. «Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости», — добавил Ринк. Он также заявил, что у Москвы не было мотива для ликвидации шпиона. «Господин Скрипаль „отработан дотла“ обеими сторонами». Более того, России было невыгодно создавать международный прецедент накануне выборов президента и проведения ЧМ по футболу, подчеркнул изобретатель. По его словам, британцам доступна технология создания «Новичка»: все формулы ранее обнародовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов.

Разногласия между Москвой и Лондоном возникли после инцидента в Солсбери: 4 марта работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке в Солсбери без сознания, они впали в кому. Англия полагает, что их отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок» и Россия к этому причастна. Москва вину категорически отрицает, напоминает «Ридус».

Наталья Михалева
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