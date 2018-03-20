Создатель «Новичка» доказал, что Россия не травила Скрипаля

12:50 20 марта 2018 0

Формула химоружия — давно не секрет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил, что Россия не причастна к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам Ринка, о том, что Россия не травила Скрипаля, прежде всего говорит тот факт, что экс-полковник ГРУ жив. «Ни один даже малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием», — пояснил изданию разработчик химоружия. «Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости», — добавил Ринк. Он также заявил, что у Москвы не было мотива для ликвидации шпиона. «Господин Скрипаль „отработан дотла“ обеими сторонами». Более того, России было невыгодно создавать международный прецедент накануне выборов президента и проведения ЧМ по футболу, подчеркнул изобретатель. По его словам, британцам доступна технология создания «Новичка»: все формулы ранее обнародовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов.

Разногласия между Москвой и Лондоном возникли после инцидента в Солсбери: 4 марта работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке в Солсбери без сознания, они впали в кому. Англия полагает, что их отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок» и Россия к этому причастна. Москва вину категорически отрицает, напоминает «Ридус».