Свердловские единороссы ждут отставки руководителя исполкома

21 марта председатель исполкома «Единой России» Александр Косинцев ушел в отпуск. Часть свердловских партийцев бурно отреагировала на это событие. В частных разговорах представители областного отделения «ЕР» предполагают, что он не вернется на рабочее место, подав сразу после окончания отпуска в отставку.
По их версии, уже в начале апреля развернется борьба за пост председателя исполкома. Основными претендентами на него считаются действующий заместитель руководителя исполкома Андрей Мозолин и руководитель Екатеринбургского межмуниципального координационного совета «Единой России», депутат Заксобрания Михаил Клименко.
Сам Александр Косинцев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» опроверг эту информацию. Он пояснил, что выйдет на работу 4 апреля, сразу после старта партийных праймериз по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы.
Михаил Клименко заверил, что с ним никто не вел разговоры о его возможном назначении на пост руководителя исполкома: «Такой информации у меня нет. И я не готов [к новой работе]. У меня большая нагрузка в рамках комитета Заксобрания по бюджетной политике, которую надо исполнять».
Андрей Мозолин также не ждет кадровых перестановок в исполкоме: «Мы все 75 дней работали на президентской кампании без выходных. Сейчас многие взяли или отпуска, или отгулы. Что-то другое не обсуждается».
Неофициальная информация о скорой отставке Александра Косинцева периодически появляется с осени 2017 года, однако она ни разу не получила подтверждения.