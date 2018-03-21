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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:09  21 марта 2018 0

Свердловские единороссы ждут отставки руководителя исполкома

Встреча с партийным активом Западного управленческого округа. Свердловская область, Первоуральск , шептий виктор, косинцев александр
Александр Косинцев работает вместе с Виктором Шептием больше годаФото: Анна Майорова © URA.RU

21 марта председатель исполкома «Единой России» Александр Косинцев ушел в отпуск. Часть свердловских партийцев бурно отреагировала на это событие. В частных разговорах представители областного отделения «ЕР» предполагают, что он не вернется на рабочее место, подав сразу после окончания отпуска в отставку.

По их версии, уже в начале апреля развернется борьба за пост председателя исполкома. Основными претендентами на него считаются действующий заместитель руководителя исполкома Андрей Мозолин и руководитель Екатеринбургского межмуниципального координационного совета «Единой России», депутат Заксобрания Михаил Клименко.

Сам Александр Косинцев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» опроверг эту информацию. Он пояснил, что выйдет на работу 4 апреля, сразу после старта партийных праймериз по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы.

Михаил Клименко заверил, что с ним никто не вел разговоры о его возможном назначении на пост руководителя исполкома: «Такой информации у меня нет. И я не готов [к новой работе]. У меня большая нагрузка в рамках комитета Заксобрания по бюджетной политике, которую надо исполнять».

Андрей Мозолин также не ждет кадровых перестановок в исполкоме: «Мы все 75 дней работали на президентской кампании без выходных. Сейчас многие взяли или отпуска, или отгулы. Что-то другое не обсуждается».

Неофициальная информация о скорой отставке Александра Косинцева периодически появляется с осени 2017 года, однако она ни разу не получила подтверждения.

Константин Джултаев
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