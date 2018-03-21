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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Югры
13:43  21 марта 2018 0

Полицейский в Югре за взятку покрывал похитителя металлолома

Сотрудник ОМВД получил взятку в 130 тысяч рублейФото: СУ СК России по ХМАО-Югре

Сотрудник ОМВД России по городу Радужный в Югре обвинен в получении крупной взятки от местного жителя, который воровал металлолом и трубы с месторождения. Преступление выявили сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.

Полицейский получил от злоумышленника 130 тысяч рублей, сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО-Югре. За эти деньги полицейский обещал фигуранту уголовного дела о хищении металлолома свое покровительство, а также помощь в уклонении от уголовной ответственности. Передача взятки проходила под контролем сотрудников РУФСБ, и сразу после этого полицейский был задержан.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Дарья Корчак
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