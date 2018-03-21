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21 марта 2018
20 марта 2018
16:07  21 марта 2018 0

В Сургуте пассажиры избили таксиста, который медленно давал сдачу

Албания, такси
Таксиста избили и обокрали одновременноФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Группа пьяных молодых людей избила и обокрала таксиста в Сургуте. Причиной конфликта стала сдача, которую водитель, по мнению пассажира, давал им слишком медленно, сообщили в управлении МВД России по ХМАО-Югре.

В отношении 18-летнего молодого человека, который напал на водителя, решается вопрос о привлечении к ответственности по статье «Побои». На его спутника, 19-летнего юношу, завели уголовное дело за кражу. В ведомстве заявили, что он воспользовался потасовкой и украл 2,5 тысячи рублей у водителя, которые лежали на виду.

После совершения преступления злоумышленники скрылись, однако по горячим следам, после поступившего в полицию сообщения, стражи порядка задержали их. Установлено, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полицейскими проводится ряд мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге Свердловской области таксиста приговорили к 8,5 года колонии. Его пассажир отказался оплатить проезд, за что водитель убил его ударами отверткой в грудь и голову, писало РАПСИ. Подобный случай произошел в Москве, напоминает «URA.RU», когда таксист расстрелял пассажира, которого стошнило в машине.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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