В Сургуте пассажиры избили таксиста, который медленно давал сдачу

Группа пьяных молодых людей избила и обокрала таксиста в Сургуте. Причиной конфликта стала сдача, которую водитель, по мнению пассажира, давал им слишком медленно, сообщили в управлении МВД России по ХМАО-Югре.
В отношении 18-летнего молодого человека, который напал на водителя, решается вопрос о привлечении к ответственности по статье «Побои». На его спутника, 19-летнего юношу, завели уголовное дело за кражу. В ведомстве заявили, что он воспользовался потасовкой и украл 2,5 тысячи рублей у водителя, которые лежали на виду.
После совершения преступления злоумышленники скрылись, однако по горячим следам, после поступившего в полицию сообщения, стражи порядка задержали их. Установлено, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полицейскими проводится ряд мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Екатеринбурге Свердловской области таксиста приговорили к 8,5 года колонии. Его пассажир отказался оплатить проезд, за что водитель убил его ударами отверткой в грудь и голову, писало РАПСИ. Подобный случай произошел в Москве, напоминает «URA.RU», когда таксист расстрелял пассажира, которого стошнило в машине.