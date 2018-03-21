На Урале спустя два года возобновилось следствие по избиению пенсионера родственником полицейского

16:12 21 марта 2018 0

Конфликт произошел из-за остановки на чужом парковочном месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спустя два года в городе Полевском Свердловской области возобновилось следствие по делу об избиении пенсионера из-за припаркованного автомобиля. После инцидента пожилому человеку пришлось заново учиться говорить.

По словам пенсионерки Любови Юрченко, все произошло 9 апреля 2016 года, накануне ее 65-летнего юбилея. С мужем, 70-летним Валерием Юрченко, они ездили за покупками к предстоящему празднованию, а потом он ее высадил из машины у дома.

«Мы живем в седьмом подъезде, но там было не подъехать, и он высадил меня у восьмого, после чего поехал ставить машину в гараж. Его долго не было, а потом пришла соседка и рассказала, что мужа увезли на скорой. По словам женщины, когда Валерий возвращался из гаража и проходил мимо восьмого подъезда, на улицу выбежал 18-летний Владимир Печенев и ударил его по лицу. «Из-за того, что муж на несколько минут остановился на машине, когда высаживал меня, на том месте, где ставят машину Печеневы. Муж упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание», — рассказала «URA.RU» Любовь Юрченко.

Травма оказалась серьезной, пенсионера перевезли в Екатеринбург в ОКБ № 1 в отделение нейрохирургии. После этого было длительное лечение: мужчина потерял память и разучился говорить. Его, как ребенка, постепенно возвращали в реальность. Началось расследование, которое ничем не закончилось. Юрченко считает, что дело замяли потому, что у Владимира Печенева отец — бывший полицейский, сейчас на пенсии, а брат Евгений — действующий участковый.

«Проверку поручили участковому Долинину, но он первым делом пошел к Евгению, брату этого хулигана. Ведь Евгений тогда проходил стажировку у участковых, его отец бывший участковый — все они хорошо знакомы с Долининым, легко договорились. После этого Долинин ничего уже делать не стал, а ко мне приходил Евгений и упрашивал забрать заявление. Даже готов был взять вину на себя, лишь бы не трогали его младшего брата, — продолжает Любовь Юрченко. — Единственное, что еще сделал Долинин, он сходил к главврачу, когда нас вернули в Полевской. После этого мужа сразу выписали. Это была хитрость, о которой я тогда не знала — мужа выписали раньше, чем он пролежал 21 день. Это для того, чтобы не признавать тяжкий вред здоровью. Все затягивалось, соседи, которые присутствовали при избиении, постепенно отказались от своих слов (мне они признались, что их припугнули Печеневы), и дело стало бесфигурантным».

В результате полицейские Полевского не смогли установить, кто же ударил пенсионера, и дело приостановили. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства в эту историю Антикоррупционного комитета по Свердловской области.

«По результатам проверки информации, изложенной в жалобе заявительницы, Антикоррупционным комитетом по Свердловской области были направлены соответствующие обращения в областные органы МВД и прокуратуры. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области изучены материалы уголовного дела, постановление о приостановлении предварительного следствия отменено, расследование уголовного дела возобновлено», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Антикоррупционного комитета по Свердловской области.

В ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали ситуацию. «Изначально уголовное дело полицией Полевского было возбуждено как бесфигурантное. Затем оно было приостановлено, а сейчас действительно по решению ГСУ ГУ МВД области возобновлено. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что некоторые граждане, фигурирующие в материалах дела, отказываются от прохождения полиграфа, проще говоря, детектора лжи, что само по себе, по меньшей мере, странно, так как это важно, чтобы получить объективную картину происшествия. Что касается полицейского, который якобы мог повлиять на процесс следствия и принятия по нему решения, это из области фантастики. Когда случился этот инцидент, он был еще даже не аттестованным сотрудником без первоначальной подготовки, а проще говоря, стажером в службе участковых уполномоченных. Предлагаю не торопиться со скоропалительными выводами и дождаться итогов предстоящего судебного разбирательства», — сказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.