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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Челябинской области
19:23  21 марта 2018 0

На Урале женщина бросила венок в Вечный огонь. ВИДЕО

Полиция ищет неадекватную женщинуФото: скриншот с видео

Скандал разразился в Челябинске после того, как неизвестная женщина бросила в Вечный огонь на бульваре Славы венок. Женщина сначала пыталась унести венок от мемориала, а когда ее поймали на этом, быстро вернулась и бросила его в огонь.

По словам жителя Челябинска Антона, который снял видео, он пытался узнать у женщины, зачем она это делает. «Но на это она неразборчиво отвечала, ругала власть, говорила, что раньше страну не доводили до такого состояния, и еще какую-то опасность упоминала. Женщина явно не в себе», — приводит слова Антона издание 74.ru.

Прохожие сразу же вытащили венок из огня. Воспользовавшись этим, женщина убежала. Сейчас ее разыскивает полиция. «Проводится проверка, ведется работа по установлению личности этой женщины», — сообщила «URA.RU» Ольга Штерк, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

Александр Лукманов
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