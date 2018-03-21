Умерших птиц выбросили в реку
В Сети появились фотографии и видеозапись, сделанные неподалеку от птицефабрики Среднеуральской под Екатеринбургом. Местных жителей привлек внимание появившийся смрад. Вскоре источник зловония был найден: в реке обнаружены останки кур. В Сети пишут, что таким образом, ради экономии, чтобы не тратиться на утилизацию по правилам, предприятие избавляется от разлагающихся тушек умерших птиц.
«Указанная информация к нам уже поступила», — сообщил «URA.RU» Андрей Третьяк, помощник природоохранного прокурора Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры. Получить комментарий на птицефабрике не удалось, так как ее телефоны не отвечают.
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