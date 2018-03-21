Челябинки, которых подменили в роддоме 30 лет назад, требуют 20 миллионов

Челябинки Екатерина Туганова и Люция Рамазанова подали иск о компенсации морального вреда в сумме 20 млн рублей. В 1987 году в областной акушерской гинекологической больнице их перепутали, из-за чего женщины выросли в чужих семьях.
В Центральном районном суде Челябинска прошли предварительные судебные заседания по искам о компенсации каждой из женщин. В суде решили объединить два дела в одно производство. Заседание назначили на 17 апреля, рассказали в пресс-службе суда. Известно, что Туганова и Рамазанова хотят взыскать компенсацию с областного перинатального центра, министерства здравоохранения Челябинской области и Министерства финансов РФ. По информации ТАСС, и в первом, и во втором случае исковые требования составляют 10 млн рублей.
Ранее в Центральном районном суде Зоя Туганова (биологическая мать Люции Рамазановой, воспитавшая Екатерину Туганову) отсудила свою компенсацию морального вреда. Исковые требования были удовлетворены частично, в пользу истца взыскали 1 млн рублей. Требования Зои Тугановой были мотивированы тем, что 30 лет назад в одном из роддомов Челябинска ее дочь перепутали с другой новорожденной, в результате чего ей отдали чужого ребенка. Родную дочь Люцию она нашла самостоятельно вместе с неродной дочерью Екатериной, родство подтверждено ДНК-исследованием.
Ранее стало известно о подобной истории, в которой жительницы Прикамья обнаружили подмену их детей в роддоме спустя 40 лет. По информации телеканала 360, факт подтвердился ДНК-тестом, теперь женщины намерены подать в суд.