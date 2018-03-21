{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Челябинской области
21:18  21 марта 2018 0

Челябинки, которых подменили в роддоме 30 лет назад, требуют 20 миллионов

Клипарт. Разное. Магнитогорск, здоровье, медицина, младенцы, больница
Девочек воспитали в чужих семьяхФото: Илья Московец © URA.RU

Челябинки Екатерина Туганова и Люция Рамазанова подали иск о компенсации морального вреда в сумме 20 млн рублей. В 1987 году в областной акушерской гинекологической больнице их перепутали, из-за чего женщины выросли в чужих семьях.

В Центральном районном суде Челябинска прошли предварительные судебные заседания по искам о компенсации каждой из женщин. В суде решили объединить два дела в одно производство. Заседание назначили на 17 апреля, рассказали в пресс-службе суда. Известно, что Туганова и Рамазанова хотят взыскать компенсацию с областного перинатального центра, министерства здравоохранения Челябинской области и Министерства финансов РФ. По информации ТАСС, и в первом, и во втором случае исковые требования составляют 10 млн рублей.

Ранее в Центральном районном суде Зоя Туганова (биологическая мать Люции Рамазановой, воспитавшая Екатерину Туганову) отсудила свою компенсацию морального вреда. Исковые требования были удовлетворены частично, в пользу истца взыскали 1 млн рублей. Требования Зои Тугановой были мотивированы тем, что 30 лет назад в одном из роддомов Челябинска ее дочь перепутали с другой новорожденной, в результате чего ей отдали чужого ребенка. Родную дочь Люцию она нашла самостоятельно вместе с неродной дочерью Екатериной, родство подтверждено ДНК-исследованием.

Ранее стало известно о подобной истории, в которой жительницы Прикамья обнаружили подмену их детей в роддоме спустя 40 лет. По информации телеканала 360, факт подтвердился ДНК-тестом, теперь женщины намерены подать в суд.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров