Экономика

Бизнес

Мэрия Челябинска потребовала снести цеха мебельщиков-банкротов

24 ноября 2025 в 20:45
От обанкроченного производителя мебели потребовали сноса незаконных цехов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска обратилась в Арбитражный суд с требованием снести три цеха и два склада на улице Механической, принадлежащие обанкроченному «Краснодеревщику». Предприятие находится под конкурсным управлением Павла Силицкого.

«Администрация Челябинска обратилась с заявлением к ЗАО „Фабрика специальных столярных изделий „Краснодеревщик““. Просит признать самовольными постройками холодный склад, склад-магазин отдела продаж, здание цеха № 27, бункер-накопитель (цех по производству брикетов), автотранспортный цех», — отмечено в судебном определении, которым располагает URA.RU.

В случае удовлетворения иска, власти потребовали обязать «Краснодеревщик» снести недвижимость в течение месяца после вступления решения в силу. Суд также обязал ответчика представить отзыв на исковое заявление.

«В ходе рассмотрения судебного спора по земельному участку на улице Механической выявлены объекты, разрешение на строительство которых в установленном законом порядке не выдавалось. Заявление в суд подготовлено и направлено для защиты прав и законных интересов города», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Производитель мебели «Краснодеревщик» стал банкротом в сентябре 2020 года, после чего началась распродажа его активов. На торги выставили несколько объектов, среди которых были недостроенное здание торгового центра и автостоянка на Свердловском тракте. В январе 2023 года активы выкупила компания «Фальцгебель», а стоянку приобрел Денис Пелюх. В августе того же года здания, инженерные сооружения и оборудование за 25,878 млн рублей приобрела также другая фирма — ПК «ТЭК-Спецмаш».

К 2025 году у компании «Фальцгебель», работавшей на промплощадке бывшего «Краснодеревщика», начались серьезные финансовые трудности. В результате сотрудникам начали задерживать выплату зарплаты. В марте сообщалось, что перебои начались еще в декабре 2024 года. Сообщалось, что людей стали вынуждать увольняться. 

При подготовке материала URA.RU обратилось также за комментариями на предприятие. При поступлении ответа от «Краснодеревщика» позиция ответчика будет опубликована.

