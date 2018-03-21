РБК отзовет своих журналистов из Госдумы после того, как домогательства Слуцкого признали нормой

22:48 21 марта 2018 2

РБК выразила протест решению комиссии по этике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В медиахолдинге РБК не согласны с решением комиссии по депутатской этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. В связи с этим компания приняла решение об отзыве из Госдумы всех журналистов, освещающих деятельность парламента.

«РБК отзывает всех журналистов, которые работали над освещением деятельности Госдумы. Всех редакций, то есть сайта, телеканала, печатных медиа. Это решение было принято из-за несогласия с заключением комиссии по этике», — приводит сообщение пресс-секретаря РБК Егора Тимофеева «Медиазона».

Соруководитель объединенной редакции Елизавета Голикова высказалась о том, что своим решением комиссия признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. «Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию думы по этому вопросу», — добавила она.

Ранее «URA.RU» сообщало, что комиссия Госдумы по этике нашла нарушений со стороны Слуцкого, которого несколько журналисток парламентского пула обвинили в домогательствах. Руководитель комиссии Отари Аршба указал, что девушки предъявили претензии к депутату практически одновременно, в период президентских выборов, а также спустя значительное время после якобы имевших место «инцидентов». Аршба добавил, что девушки могут обратиться в правоохранительные органы.