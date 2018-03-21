{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
22:48  21 марта 2018 2

РБК отзовет своих журналистов из Госдумы после того, как домогательства Слуцкого признали нормой

Атрибутика с логотипом РБК. Екатеринбург, логотип, рбк, росбизнесконсалтинг, айдентика
РБК выразила протест решению комиссии по этикеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В медиахолдинге РБК не согласны с решением комиссии по депутатской этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. В связи с этим компания приняла решение об отзыве из Госдумы всех журналистов, освещающих деятельность парламента.

«РБК отзывает всех журналистов, которые работали над освещением деятельности Госдумы. Всех редакций, то есть сайта, телеканала, печатных медиа. Это решение было принято из-за несогласия с заключением комиссии по этике», — приводит сообщение пресс-секретаря РБК Егора Тимофеева «Медиазона».

Соруководитель объединенной редакции Елизавета Голикова высказалась о том, что своим решением комиссия признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. «Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию думы по этому вопросу», — добавила она.

Ранее «URA.RU» сообщало, что комиссия Госдумы по этике нашла нарушений со стороны Слуцкого, которого несколько журналисток парламентского пула обвинили в домогательствах. Руководитель комиссии Отари Аршба указал, что девушки предъявили претензии к депутату практически одновременно, в период президентских выборов, а также спустя значительное время после якобы имевших место «инцидентов». Аршба добавил, что девушки могут обратиться в правоохранительные органы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров