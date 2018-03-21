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21 марта 2018
Главные новости Москвы
18:50  21 марта 2018 2

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого

Депутата оправдали в ГосдумеФото: Леонид Слуцкий, Facebook

Комиссия Государственной думы РФ по вопросам депутатской этики не нашла поведенческих нарушений со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом рассказал руководитель комиссии Отари Аршба.

Комиссия по вопросам этики рассмотрела жалобы журналисток парламентского пула, которые открыто обвинили депутата в домогательствах, в закрытом режиме 21 марта. Аршба добавил, что девушки могут обратиться в правоохранительные органы, пишут «Ведомости».

Ранее стало известно, что Слуцкий якобы делал непристойные предложения и позволял себе распускать руки по отношению к журналисткам. Спикер парламента Вячеслав Володин предложил девушкам сменить работу либо решать вопрос в правовом поле. «URA.RU» сообщало, что на рассмотрение дела комиссией был приглашен и сам парламентарий.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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