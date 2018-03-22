Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о хищении 2,5 млрд рублей

03:22 22 марта 2018 0

Вадим Варшавский помещен в изолятор временного содержания ФОТО: Wikimedia Commons, Daniil Popov

В Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве был задержан бывший депутат Государственной думы Вадим Варшавский. Челябинского олигарха подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц».

«В Москве задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский по делу о мошенничестве. Он подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка „Петрокоммерц“», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Отмечается, что Варшавского поместили в изолятор временного содержания.

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Варшавский вместе с соучастниками придумал план хищения денежных средств из банка «Петрокоммерц», который был лишен лицензии в 2015 году. «Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — отметила Волк.

Как ранее сообщало «URA.RU», следствие считает, что челябинский бизнесмен взял в 2012 году кредит для Златоустовских металлургических заводов, владельцем которых он являлся, в банке «Петрокоммерц» на сумму почти в 2,8 млрд рублей. При этом бухгалтерской документации не было указано, что предприятие уже является поручителем на 950 млн рублей по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». В результате ни копейки денег заводы и их владелец банку не вернули.

В рамках расследования дела в доме на Рублевке Вадима Варшавского и в челябинских офисах были проведены обыски. Сам подозреваемый вины не признает.