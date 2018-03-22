07:13 22 марта 2018 0

Исследователь уверен, что Скрипаль был отравлен выстрелом капсулой с ядом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены выстрелом капсулой с ядом. К такому выводу пришел радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, внимательно изучив запись камеры видеонаблюдения, в объектив которой пострадавшие попали незадолго до потери сознания.

Начать рассматривать версию выстрела капсулой исследователя подтолкнула характеристика нервно-паралитического вещества «Новичок». По его словам, этот яд начинает действовать практически мгновенно, поэтому распылить его на одежду практически невозможно. Во-первых, это нужно делать в специальном защитном костюме, чтобы не отравиться самому. Во-вторых, если бы отрава была на одежде, от ее смертельного действиях пострадало бы гораздо больше людей — прохожих, оказавшихся поблизости от жертв.

Белое пятно, как утверждает исследователь, это момент взрыва капсулы с ядом Фото: скрин записи с камеры видеонаблюдения

Преступник, как утверждает Дегтерев, выстрелил из пневматического оружия капсулой с ядом. Причем именно этот момент якобы и попал на камеру наружного наблюдения. На записи заметно яркое пятно, которое появляется на сумке девушки на доли секунды. Это взрыв капсулы, считает исследователь.

«Это очень сильная вспышка, поэтому она не похожа на блики от солнца. После этого у бедолаг осталась всего несколько минут. Напомню, что их обнаружили лежащими без сознания на скамейке. Момента выстрела Юлия не заметила. Поэтому так ничего и не поняла», — заключил радиолюбитель.

В качеств доказательств этой теории он сделал несколько вариантов видеозаписи с использованием различных цветовых фильтров.

При этом Валентин Дегтерев уверен, что Россия не имеет отношения к этому покушению, и за всем этим стоят британские спецслужбы, которые могли приобрести яд российского производства в бывших республиках СНГ.

Сергея Скрипаля и Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Они до сих пор находятся в коме. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту и выслали из страны 23 российских дипломатов. Москва опровергает обвинения.