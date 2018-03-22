«Роснефти» не удалось найти нефть в Черном море

Корпорация «Роснефть» и итальянская компания Eni завершили бурение сверхглубокой скважины «Мария-1» на черноморском месторождении Вал Шатского. По информации источника, знакомого с ситуацией, обнаружить коммерческие запасы углеводородов на этом участке компаниям не удалось.
Несмотря на информацию в СМИ о том, что российская и итальянская компании не нашли нефть на Западно-Черноморском участке, в «Роснефти» заявили об обнаружении здесь «уникальной карбонатной структуры». Велика вероятность, что именно она содержит углеводороды, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Роснефть». В итальянской Eni эту информацию комментировать не стали.
При этом бурение скважины «Мария-1» велось с платформы, которая должна была работать там до конца июня 2018 года — однако известно, что она уже покинула Западно-Черноморский участок. Известно, что день ее работы стоит более 100 тысяч долларов в день. Представитель компании, которая предоставила платформу, заявил, что «буровые и сервисные работы на скважине успешно завершились». В «Роснефти» же отметили, что результаты работы на этом участке «внушают уверенность в открытии крупных нефтегазовых месторождений».
Эксперты предполагают, что «Роснефть» и Eni могли приостановить работу из-за неубедительных результатов — возможно, оказалось нерентабельно разрабатывать обнаруженные запасы нефти при текущей цене. «Зарубежные партнеры сталкиваются с санкционными ограничениями, скорее всего, „Роснефти“ и Eni пришлось отложить разведку до тех пор, пока не появится большая определенность», — считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров.