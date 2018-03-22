{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
08:56  22 марта 2018 0

«Роснефти» не удалось найти нефть в Черном море

«Роснефть» и итальянская компания начали бурение скважины в декабре 2017 годаФото: rosneft.ru

Корпорация «Роснефть» и итальянская компания Eni завершили бурение сверхглубокой скважины «Мария-1» на черноморском месторождении Вал Шатского. По информации источника, знакомого с ситуацией, обнаружить коммерческие запасы углеводородов на этом участке компаниям не удалось.

Несмотря на информацию в СМИ о том, что российская и итальянская компании не нашли нефть на Западно-Черноморском участке, в «Роснефти» заявили об обнаружении здесь «уникальной карбонатной структуры». Велика вероятность, что именно она содержит углеводороды, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Роснефть». В итальянской Eni эту информацию комментировать не стали.

При этом бурение скважины «Мария-1» велось с платформы, которая должна была работать там до конца июня 2018 года — однако известно, что она уже покинула Западно-Черноморский участок. Известно, что день ее работы стоит более 100 тысяч долларов в день. Представитель компании, которая предоставила платформу, заявил, что «буровые и сервисные работы на скважине успешно завершились». В «Роснефти» же отметили, что результаты работы на этом участке «внушают уверенность в открытии крупных нефтегазовых месторождений».

Эксперты предполагают, что «Роснефть» и Eni могли приостановить работу из-за неубедительных результатов — возможно, оказалось нерентабельно разрабатывать обнаруженные запасы нефти при текущей цене. «Зарубежные партнеры сталкиваются с санкционными ограничениями, скорее всего, „Роснефти“ и Eni пришлось отложить разведку до тех пор, пока не появится большая определенность», — считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров