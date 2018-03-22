Психопат рассказал, как отрезал голову шведской журналистке

09:29 22 марта 2018 0

Преступник вдохновился сценой из триллера Дэвида Финчера Фото: кадр из фильма «Семь»

Датский изобретатель Петер Мадсен рассказал, как расчленил шведскую журналистку на подлодке «Наутилус». Извращенец протыкал тело жертвы, прежде чем разрезать его. Об этом сообщает The Telegraph.

На слушаниях по громкому делу об убийстве журналистки в Копенгагене Мадсен пояснил, что из-за неисправностей на подлодке корреспондент отравилась выхлопными газами. Сам же подсудимый под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от трупа женщины. Он проткнул тело жертвы, расчленил, упаковал в мешки и выбросил в море. «Я сделал несколько проколов в разных частях, потому что не хотел, чтобы там скопились газы. Ничего сексуального в отверстиях в вагине не было», — заявил мужчина в суде. Также он рассказал, что отрезать голову журналистке его вдохновил триллер «Семь». «В фильме есть сцена с отрубленной конечностью, поэтому ничего ужасного в моем поступке нет», — пояснил датчанин.

Прокуроры охарактеризовали Мадсена как психопата с агрессивными сексуальными наклонностями. Они также сообщили, что нашли в его компьютере видео с обезглавливанием женщин. Обвинение настаивает на пожизненном заключении или пожизненной изоляции изобретателя. Подлодку предложено конфисковать и утилизировать.

Напомним, журналистка из Швеции Ким Валл собиралась написать статью о датском изобретателе Петере Мадсене. 10 августа прошлого года она отправилась с ним на прогулку на подводной лодке «Наутилус». Через 11 дней ее обезглавленное тело обнаружили в территориальных водах Дании. Позднее части тела, голова и одежда погибшей были найдены в пластиковых пакетах. При этом обвиняемый в убийстве и расчленении женщины Мадсен сначала утверждал, что высадил ее на берег вечером того же дня, напоминает «Федеральная служба новостей». Потом заявил, что Ким погибла в результате несчастного случая и он «похоронил ее в море».