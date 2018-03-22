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Главные новости Челябинской области
08:58  22 марта 2018 0

На дороги Южного Урала надвигается опасный весенний буран

ДТП на трассе зимой. Челябинск, снег, камаз, дпс, трасса, дтп, авария, гибдд, зима, кювет, зимняя дорога, гололед
Дорожники готовятся к борьбе со стихиейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление автомобильных дорог «Южный Урал» готовится к отражению бурана, надвигающегося на Челябинскую область. По прогнозам синоптиков, в ряде районов региона сегодня ожидаются сильные снегопады, которые могут создать серьезные проблемы автомобилистам.

Как сообщает пресс-служба управления, все подрядные организации подтвердили свою готовность к непогоде, уже проверили состояние техники и запасов противогололедных материалов. В случае необходимости, на федеральные трассы Челябинской области готовы выйти до 156 единиц техники.

Помимо плохой видимости, обильное выпадение мокрого снега чревато образованием неожиданных наледей и накатов на дорогах, отметили в управлении. Это может привести к увеличению риска возникновения аварий на трассах.

Игорь Чукреев
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