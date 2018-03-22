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Главные новости Челябинской области
10:43  22 марта 2018 0

В челябинский МУП пришли с обысками. Силовиков интересуют тарифы

Открытие базы ОМОН. Сургут, омон, мвд, полиция, росгвардия
Полиция проводит обыски в челябинском МУПФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по Челябинской области проводят 22 марта обыски в МУП «Челябинские коммунально-тепловые сети» (ЧКТС). По данным «URA.RU», силовиков интересуют документы, связанные с тарифами в рамках возбуждения уголовных дел о взятке и мошенничестве.

Официальные источники эту информацию пока не комментируют. Как сообщают «URA.RU» собственные источники, полиция выясняет как МУП «ЧКТС» согласовывало тарифы на оказание услуг. По некоторым данным, найдена часть поддельных договоров. По версии силовиков, руководство МУП якобы заплатило за низкие тарифы взятку минтарифов области. «Было поручение руководства ГУ МВД по региону проверить все, что связано с тарифами», — сообщил источник.

В сентябре 2017 года по делу МУП «ЧКТС» был задержан бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов. Как установило следствие, Давыдов вывел обманным путем со счетов МУП около 340 млн рублей. Бывший глава администрации провел в СИЗО два месяца, полностью признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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