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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:50  22 марта 2018 0

В Екатеринбурге банкротят управляющую компанию городского депутата

Заседание городской думы Екатеринбурга, найданов александр
Александр Найданов является совладельцем ЗАО «Орджоникидзевская УЖК»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В затяжном конфликте между двумя управляющими компаниями на Уралмаше — ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» (совладельцем является депутат городской думы Екатеринбурга Александр Найданов) и ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», возглавляемым молодым бизнесменом Евгением Старокожевым, — новый поворот. Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, УК семьи Старокожевых подала заявление о признании «Орджоникидзевской УЖК» банкротом. Сумма исковых требований — 555 тысяч 843 рубля.

По словам представителя УК «ЖКО-Екатеринбург», в феврале 2014 года жильцы дома по улице Культуры, 14 в ходе общедомового собрания перешли от «Орджоникидзевской» УЖК» к ним. Тем не менее старая управляющая компания продолжала выставлять жителям счета за коммуналку.

«Компания получила от собственников многоквартирного дома 440 671 рублей. В октябре прошлого года суд обязал вернуть денежные средства, которые „Орджоникидзевская УЖК“ взяла с жителей, когда дома находились уже в нашем ведомстве. Однако денежных средств не поступило. Мы вынуждены подать заявление о банкротстве компании», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УК «ЖКО-Екатеринбург». Кроме того, как говорят представители УК, они до сих пор не могут получить с компании техническую документацию.

Получить оперативный комментарий в «Орджоникидзевской УЖК» «URA.RU» не удалось. Наше агентство попросили прислать запрос.

Напомним, обе компании находятся в давнем, затяжном конфликте. В 2015—2016 годах часть домов вышли из-под управления «Орджоникидзевской УЖК» и перешли к «УЖК ЖКО-Екатеринбург», при этом передел жилфонда сопровождался предоставлением двойных квитанций.

Александр Пономарев
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