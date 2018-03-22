Югорский адвокат из-за конфликта с полицейским попал под уголовное дело

13:14 22 марта 2018 0

Причиной скандала стали наручники, которые использовали правоохранители Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Управление СКР в Югре возбудило уголовное дело против адвоката из Мегиона, которого подозревают в оскорблении представителя власти. По версии следствия, юрист в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление сотруднику полиции, а также публично оскорбил его. Об этом в четверг, 22 марта, сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления.

Как отмечают следователи, подозреваемый и его брат, будучи пьяными, находились в общественном месте и хулиганили. Полицейские доставили мужчин в медучреждение для освидетельствования, использовав при этом наручники. Недовольный применением спецсредств, адвокат с помощью ненормативной лексики стал оскорблять представителей МВД. Максимальная санкция статьи, по которой обвиняют адвоката, — исправительные работы на срок до одного года.